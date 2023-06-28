«Ливерпуль» нацелился на Собослаи

«Ливерпуль» намерен приобрести у «РБ Лейпцига» Доминика Собослаи, который выступает на позиции вингера. По информации от журналиста Дэвида Орнштейна, команда Юргена Клоппа в данный момент изучает возможность сделки.

Собослаи провёл всего два сезона в составе «РБ Лейпцига». Ранее венгер выступал а Австрии за «Ред Булл Зальцбург», где зарекомендовал себя как одного из самых перспективных молодых вингеров планеты.

22-летний Собослаи в прошедшем розыгрыше Бундеслиги отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Перед трансфером в «РБ Лейпциг» Доминик два года назад был близок к переходу в лондонский «Арсенал».