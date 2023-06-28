«Тоттенхэм» продаст своего полузащитника в «Лестер»

Лондонский «Тоттенхэм» согласовал продажу своего полузащитника Гарри Уинкса в «Лестер», который в следующем сезоне будет выступать в Чемпионшипе. По информации от Football Daily, англичанин обойдётся «лисам» примерно в 12 миллионов евро.

Напомним, чуть ранее «Тоттенхэм» согласовал с «Летером» покупку Джеймса Мэддисона за 45 миллионов евро. Вероятно, Уинкс отправится в обратном направлении как раз в рамках этой сделки.

Гарри уже давно не являлся важным футболистом в «Тоттенхэме», хотя под руководством Маурисио Почеттино часто выходил на поле и приносил своей команде пользу.