Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тонали завершит трансфер в «Ньюкасл» после молодёжного Евро

28 Июня 2023 • 14:33 Комментировать

Стало известно, когда полузащитник «Милана» Сандро Тонали завершит свой переход в «Ньюкасл». По информации от Football Daily, итальянец приедет на медосмотр как только завершит выступления на молодёжном чемпионате Европы до 2021 года.

Напомним, «Милан» уже согласовал продажу Тонали за 70 миллионов евро. Сам Сандро также договорился с «Ньюкаслом» об условиях личного контракта, хотя изначально игрок хотел остаться на «Сан-Сиро».

«Милан» уже нашёл замену Тонали, заключив сделку с лондонским «Челси» по трансферу Рубена Лофтуса-Чика, за которого команда Стефано Пиоли заплатит в районе 20 миллионов евро с учётом бонусов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Милан Сандро Тонали трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Июня
14:52 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в гонку за полузащитником «Сельты»
14:51 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, как в «Манчестер Сити» отреагировали на отказ от Райса
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нацелился на Собослаи
14:40 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» продаст своего полузащитника в «Лестер»
14:33 · Англия. Премьер-лига
Тонали завершит трансфер в «Ньюкасл» после молодёжного Евро
14:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» улучшит предложение по Кейну – названа сумма
14:24 · Англия. Премьер-лига
Ферран Торрес получил предложения из АПЛ
14:00 · Россия. Премьер-лига
Агент оценил шансы Чалова заиграть в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале»
13:48 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» может купить полузащитника за 35 млн евро
13:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» может пригласить хавбека «Челси», если не купит Милинковича-Савича
13:36 · Англия. Премьер-лига
Кулибали: «В «Челси» ожидали увидеть мою версию из «Наполи», но одного года мне было мало»
13:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» уже совсем скоро сделает предложение по трансферу Онана
13:20 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» активно работает над трансфером Гвардиола 1
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начнёт переговоры с «Брайтоном» по Кайседо в течение 48 часов
13:06 · Англия. Премьер-лига
«Интер» скоро возобновит переговоры по аренде Лукаку, клуб готов включить обязательство выкупа
Все новости
Рекомендуем