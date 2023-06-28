Тонали завершит трансфер в «Ньюкасл» после молодёжного Евро

Стало известно, когда полузащитник «Милана» Сандро Тонали завершит свой переход в «Ньюкасл». По информации от Football Daily, итальянец приедет на медосмотр как только завершит выступления на молодёжном чемпионате Европы до 2021 года.

Напомним, «Милан» уже согласовал продажу Тонали за 70 миллионов евро. Сам Сандро также договорился с «Ньюкаслом» об условиях личного контракта, хотя изначально игрок хотел остаться на «Сан-Сиро».

«Милан» уже нашёл замену Тонали, заключив сделку с лондонским «Челси» по трансферу Рубена Лофтуса-Чика, за которого команда Стефано Пиоли заплатит в районе 20 миллионов евро с учётом бонусов.