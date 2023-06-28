«Бавария» улучшит предложение по Кейну – названа сумма

«Бавария» продолжает борьбу за трансфер нападающего Гарри Кейна из «Тоттенхэма». Как сообщает в социальных сетях журналист Бен Джейкобс, мюнхенский клуб улучшит предложение по 29-летнему форварду. Так, гранд Бундеслиги предложит 80 миллионов фунтов (почти 93 миллиона евро).

В то же время отмечается, что «Тоттенхэм» настроен отклонять все предложение по переходу Кейна.

Стоит сказать, что действующий контракт связывает Гарри Кейна с «Тоттенхэмом» до конца июня 2024 года. Если «шпоры» не продадут игрока этим летом, то рискуют потерять через год бесплатно.