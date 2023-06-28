Ферран Торрес получил предложения из АПЛ

У нападающего «Барселоны» Феррана Торреса есть сразу несколько вариантов с продолжением карьеры в Английской премьер-лиги. Об этом сообщает журналист Херард Ромеро, не раскрывая имена заинтересованных клубов.

Тем не менее, источник отмечает, что сам Ферран не намерен покидать «Барселону», несмотря на желание руководства продать футболиста. Торрес хочет остаться и закрепиться в основном составе «сине-гранатовых».

Напомним, в Английской премьер-лиге Торрес ранее защищал цвета «Манчестер Сити», в составе которого выиграл золотые медали чемпионата. Из команды Хосепа Гвардиолы испанец ушёл зимой 2022 года, когда за 55 миллионов евро присоединился к «Барселоне».