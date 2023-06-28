«Арсенал» может купить полузащитника за 35 млн евро

Полузащитник ПСВ Хави Симонс может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Как информируют журналисты Lequipe, интерес к 20-летнему нидерландцу проявляет лондонский «Арсенал».

За трансфер Симонса «канониры» могут заплатить 30 миллионов фунтов (35 миллионов евро). Помимо вице-чемпиона Англии заполучить хавбека в свои ряды хотят «Манчестер Юнайтед», «Брайтон», «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия».

Хави связан контрактными обязательствами с ПСВ до середины 2027 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 48 поединках, записав на свой счет 22 забитых мяча и 12 голевых передач.