«Ювентус» может пригласить хавбека «Челси», если не купит Милинковича-Савича

Главной целью туринского «Ювентуса» на усиление полузащиты в данный момент является Сергей Милинкович-Савич из римского «Лацио», который из-за истекающего через год контракта доступен на трансферном рынке за 35-40 миллионов евро. Тем не менее, руководство «старой синьоры» придумало запасной вариант на случай, если команде не удастся заполучить серба.

По информации от La Gazzetta dello Sport, в случае неудачи с трансфером Милинковича-Савича, «Ювентус» попробует арендовать у «Челси» полузащитника Чезаре Казадеи, который лишь год назад присоединился к «синим» из миланского «Интера». Напомним, недавно хавбек стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком молодёжного чемпионата мира до 20 лет, где его сборная Италии дошла до финала.