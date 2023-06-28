Кулибали: «В «Челси» ожидали увидеть мою версию из «Наполи», но одного года мне было мало»

Центральный защитник «Аль-Хиляля» Калиду Кулибали раскрыл причину своего ухода из лондонского «Челси», который получил за трансфер сенегальца в районе 20 миллионов евро.

«В «Челси» ожидали увидеть мою версию из «Наполи», но одного года мне было мало для адаптации. Более того, клуб и тренеры принимали не самые удобные для меня решения. Тем не менее, в Премьер-лиге я получил отличный опыт. Там очень много голов, интенсивности и талантливых футболистов. У меня не было никаких гарантий в «Челси». Я ушёл, так как не хотел отбывать номер на скамейке», – цитирует Кулибали Il Corriere dello Sport.

Кулибали перешёл в «Челси» прошлым летом из «Наполи», но не смог закрепиться в основе команды.