«Манчестер Юнайтед» уже совсем скоро сделает предложение по трансферу Онана

«Манчестер Юнайтед» намерен уже в ближайшее время сделать предложение миланскому «Интеру» по трансферу голкипера Андре Онана, который ранее работал с главным тренером «красных дьяволов» Эриком тен Хагом в амстердамском «Аяксе».
Журналист Фабрицио Биазин сообщает в социальных сетях, что «Манчестер Юнайтед» направит предложение по Онана в самое ближайшее время. Эрик тен Хаг хочет видеть камерунца первым номером команды в новом сезоне.
Ранее сообщалось, что «Интер» будет требовать за Онана минимум 50 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» всерьёз намерен приобрести голкипера, которого «нерадзурри» год назад заполучили на правах свободного агента.
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