«Манчестер Сити» активно работает над трансфером Гвардиола

«Манчестер Сити» решительно намерен заполучить в свои ряды центрального защитника Йошко Гвардиола из «РБ Лейпцига». По информации от Daily Mail, «горожане» хотят провернуть трансфер именно этим летом.

Руководство «РБ Лейпцига» ранее заявляло, что клуб не будет продавать Гвардиола этим летом, но ряд авторитетных источников в данный момент считает иначе. Вероятность ухода Йошко в это межсезонье присутствует, но чтобы осуществить трансфер, заинтересованному клубу нужно заплатить 100 миллионов евро.

Отметим, что если «Манчестер Сити» заплатит вышеуказанную сумму, 21-летний Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории футбола.