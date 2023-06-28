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«Манчестер Сити» активно работает над трансфером Гвардиола

28 Июня 2023 • 13:20 Комментировать (1)

«Манчестер Сити» решительно намерен заполучить в свои ряды центрального защитника Йошко Гвардиола из «РБ Лейпцига». По информации от Daily Mail, «горожане» хотят провернуть трансфер именно этим летом.

Руководство «РБ Лейпцига» ранее заявляло, что клуб не будет продавать Гвардиола этим летом, но ряд авторитетных источников в данный момент считает иначе. Вероятность ухода Йошко в это межсезонье присутствует, но чтобы осуществить трансфер, заинтересованному клубу нужно заплатить 100 миллионов евро.

Отметим, что если «Манчестер Сити» заплатит вышеуказанную сумму, 21-летний Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити РБ Лейпциг Йошко Гвардиол трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
28 Июня 2023 в 13:28
вот это будет хороший трансфер. два сезона точно этот парень провел на шикарном уровне. учитывая возраст и его умения, может стать идеальным ЦЗ, а его пара с Диашом будет бесподобной. я удивлен что за него нет борьбы среди тех кому нужен центральный защитник.
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