«Челси» начнёт переговоры с «Брайтоном» по Кайседо в течение 48 часов

Лондонский «Челси» уже в самое ближайшее время намерен начать переговоры с «Брайтоном» по покупке опорного полузащитника Мойсеса Кайседо. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синие» начнут переговоры в течение ближайшие 48 часов.

Ранее «Челси» уже согласовал с самим Кайседо условия личного контракта. Эквадорец готов перебраться на «Стэмфорд Бридж», несмотря на то, что «синие» в следующем сезоне не будут принимать участие в еврокубках.

Ранее сообщалось, что «Челси» не намерен платить за Кайседо требуемые 70-80 миллионов евро. Руководстве «пенсионеров» намерено заполучить полузащитника по скидке, но ещё неизвестно, примет ли «Брайтон» навязанные условия.