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«Интер» скоро возобновит переговоры по аренде Лукаку, клуб готов включить обязательство выкупа

28 Июня 2023 • 13:06 Комментировать

Миланский «Интер» скоро намерен выйти на связь с лондонским «Челси» по аренде нападающего Ромелу Лукаку. По информации от журналиста Низара Кинселлы, «нерадзурри» готовы удовлетворить требования «синих» и включить в аренду обязательство выкупа.

Напомним, ранее «Интер» хотел арендовать Лукаку без обязательства выкупа, что не устраивало «Челси», который хочет избавиться от бельгийца на постоянной основе. Сам Ромелу чётко дал понять, что больше не желает выступать за «синих».

Лукаку в прошлом розыгрыше Серии А отметился 10 голами, но не всегда выходил в основном составе «Интера», проигрывая конкуренцию 37-летнему Эдину Джеко.

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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