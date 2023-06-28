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​«Манчестер Сити» отказался от Райса – известна причина

28 Июня 2023 • 13:02 Комментировать (1)

Жарким летом на трансферном рынке идёт борьба за подписание полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса. Видеть 24-летнего игрока в своих рядах хотел «Манчестер Сити», но клуб отказался от Райса. Как сообщает Daily Mail, «горожане» вышли из гонки после того, как лондонский «Арсенал» предложил «Вест Хэму» 105 миллионов фунтов (почти 122 миллиона евро). Очевидно, что в Манчестере не готовы платить такие деньги за Райса.

Деклан Райс в сезоне 2022/2023 провёл за «Вест Хэм» 50 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт пять голов и четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
28 Июня 2023 в 13:25
может и не в деньгах дело, просто он им не так уж сильно нужен.
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