«Тоттенхэм» охладил интерес к Ленгле

Лондонский «Тоттенхэм» охладил интерес к центральному защитнику «Барселоны» Клеману Ленгле, который в минувшем сезоне выступал за «шпор» на правах аренды. По информации от журналиста Фабрицио Романо, переговоры по полноценному выкупу футболиста продвигаются очень медленно.

Источник сообщает, что более приоритетными вариантами для «шпор» на усиление центра оборона в данный момент являются два футболиста из Бундеслиги – Эдмонд Тапсоба из леверкузенского «Байера» и Микки ван де Вен из «Вольфсбурга».

Ранее сообщалось, что «Барселона» требует за полноценный выкуп Ленгле сумму в районе 12 миллионов евро.