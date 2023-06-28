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«Бавария» уверена, что сможет убедить «Тоттенхэм» отпустить Кейна

28 Июня 2023 • 12:00 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» уверена, что сможет убедить «Тоттенхэм» отпустить своего лучшего бомбардира Гарри Кейна. По информации от BBC, «красная машина» сделает всё возможное для трансфера англичанина.

Первое предложение в размере 70 миллионов евро было отклонено «Тоттенхэмом», но мюнхенская команда в ближайшее время вернётся с новой структурой сделки. Ранее сообщалось, что «шпоры» будут готовы отпустить Кейна в иностранный клуб за 100 миллионов евро.

У Кейна остаётся год по контракту с «Тоттенхэмом». Если верить источнику, нападающий уже дал предварительное согласие на переход в «Баварию». Отметим, что в июле Гарри исполнится 30 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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