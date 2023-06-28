«Бавария» уверена, что сможет убедить «Тоттенхэм» отпустить Кейна

Мюнхенская «Бавария» уверена, что сможет убедить «Тоттенхэм» отпустить своего лучшего бомбардира Гарри Кейна. По информации от BBC, «красная машина» сделает всё возможное для трансфера англичанина.

Первое предложение в размере 70 миллионов евро было отклонено «Тоттенхэмом», но мюнхенская команда в ближайшее время вернётся с новой структурой сделки. Ранее сообщалось, что «шпоры» будут готовы отпустить Кейна в иностранный клуб за 100 миллионов евро.

У Кейна остаётся год по контракту с «Тоттенхэмом». Если верить источнику, нападающий уже дал предварительное согласие на переход в «Баварию». Отметим, что в июле Гарри исполнится 30 лет.