«Челси» получит 18-20 миллионов евро за Менди

Стало известно, сколько лондонский «Челси» выручит за продажу своего вратаря Эдуара Менди в «Аль-Ахли» Джидда. Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «пенсионеры» получат за сенегальца в районе 18-20 миллионов евро компенсации.

Также источник раскрыл условия контракта Менди в «Аль-Ахли». Эдуар будет получать в клубе из Саудовской Аравии 11 миллионов евро в год, а также некоторые бонусы в случае успешных выступлений.

Менди выступал за «Челси» с лета 2020 года, когда перешёл из французского «Ренна». Эдуар в дебютном сезоне выиграл с клубом Лигу чемпионов, завоевав «Золотую перчатку» турнира. По ходу минувшей кампании Менди потерял место в основе «Челси».