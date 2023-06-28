Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет оставить де Хеа в роли основного, но тен Хаг против

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг больше не хочет видеть Давида де Хеа в роли основного голкипера команды. По информации от журналиста Криса Уилера, руководство «красных дьяволов» хочет оставить испанца первым номером, так как не желает тратить большие деньги для покупки его замены. Тем не менее, тен Хагу надоели частые ошибки Давида и его неумение качественно играть в пас.

Сообщается, что тренер «Манчестер Юнайтед» хочет пригласить в команду нового голкипера на роль первого номера. Нидерландец не против оставить де Хеа, но только в качестве запасного. Давид пока не подписал новый контракт, но стороны близки к заключению сделки.

Ранее «Манчестер Юнайтед» связывали с Андре Онана из миланского «Интера», с которым тен Хаг работал в «Аяксе».