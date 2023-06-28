Мэддисон в ближайшее время пройдёт медосмотр в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Лестера» Джеймс Мэддисон очень скоро должен пройти медосмотр в составе «Тоттенхэма». По информации от журналиста Фабрицио Романо, англичанин пройдёт процедуру в течение ближайших 24 часов, после чего подпишет контракт.

«Тоттенхэм» уже согласовал сумму компенсации за Мэддисона с «Лестером», который начнёт следующий сезон во втором дивизионе Англии. «Лисы» получат за своего хавбека около 45 миллионов евро. На Джеймса также претендовал «Ньюкасл», но футболист предпочёл перейти в «Тоттенхэм», несмотря на отсутствие еврокубков.

Мэддисон был одним из лидеров «Лестера» в последних сезонах. В составе «лис» полузащитник выиграл Кубок Англии в 2021 году.