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Филлипс – главная цель «Баварии» на позицию опорника

28 Июня 2023 • 11:00 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс является главной целью мюнхенской «Баварии» на усиление опорной зоны полузащиты. По информации от журналиста Кристиана Фалька, более приоритетным вариантом для главного тренера Томаса Тухеля ранее был Деклан Райс из «Вест Хэма», но после неудачи в переговорах с «молотобойцами» «Бавария» переключилась на Филлипса.

Кэлвин прошлым летом перешёл в «Манчестер Сити» из «Лидса» за 49 миллионов евро, но в дебютном сезоне дела у него пошли не лучшим образом. Филлипс лишь в конце кампании впервые вышел в основе «горожан» в Английской премьер-лиге. На тот момент команда уже обеспечила себе чемпионский титул.

Ранее ходили слухи, согласно которым «Манчестер Сити» не против продать Филлипса спустя год после трансфера.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Кэлвин Филлипс трансферы футбола - лето 2023
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