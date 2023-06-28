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«Было очень приятно играть за этот великий клуб» – Ковачич попрощался с болельщиками «Челси»

28 Июня 2023 • 10:46 Комментировать

Новичок «Манчестер Сити» Матео Ковачич попрощался с болельщиками лондонского «Челси», за который выступал на протяжение 5 лет. Напомним, к «синим» хорват перебрался летом 2018 года на правах аренды, а позже оформил переход из мадридского «Реала» на постоянной основе. В составе «Челси» Ковачич выиграл Лигу чемпионов.

«Было очень приятно играть за этот великий клуб и выиграть несколько престижных трофеев. Я наслаждался каждой секундой проведённой в «Челси». Думаю, многие согласятся, что прошлый сезон прошёл не на привычном для команды уровне. Скоро увидимся», – написал Матео в социальных сетях.

Напомним, за Ковачича «Манчестер Сити» заплатил 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Матео Ковачич
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