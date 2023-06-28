Мэддисон будет зарабатывать в «Тоттенхэме» 200 тысяч евро в неделю

Полузащитник Джеймс Мэддисон согласовал с «Тоттенхэмом» очень выгодные для себя условия контракта. По информации от The Telegraph, англичанин будет получать в команде Анге Постекоглу 200 тысяч евро в неделю.

Напомним, ранее «Тоттенхэм» закрыл сделку с «Лестером» за сумму в районе 45 миллионов евро. «Лисы» вылетели в Чемпионшип, поэтому Мэддисон чётко дал понять руководству, что хочет продолжать выступать на самом высоком уровне.

В «Лестере» Мэддисон зарабатывал 128 тысяч евро в неделю и был вторым самым высокооплачиваемым футболистом после Джейми Варди. В минувшем розыгрыше АПЛ Джеймс забил 10 голов и отдал 9 результативных передач.