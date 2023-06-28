У «Ливерпуля» и «Челси» есть ещё один конкурент в борьбе за Вейгу

«Ливерпуль» и «Челси» ранее лидировали в гонке за полузащитником «Сельты» Габри Вейгой, но журналист Николо Скира сообщает, что хавбека также хочет купить чемпион Италии «Наполи». По информации от источника, команда Руди Гарсии рассматривает вариант с выкупом испанца за 40 миллионов евро отступных.

Отмечается, что все клубы уже успели провести переговоры с агентом футболиста Пини Захави. Конкретных действий пока никто не предпринимал, но скоро всё может измениться.

21-летний Вейга в прошлом розыгрыше Ла Лиги отметился 11 голами и 3 результативными передачами в чемпионате Испании. Габри ранее также был интересен мадридскому «Реалу».