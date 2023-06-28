Хаверц подписал контракт с «Арсеналом», скоро выйдет официальное объявление

Нападающий Кай Хаверц сменил один лондонский клуб на другой. Немец покинул «Челси» и перебрался в «Арсенал», который в следующем сезоне будет играть в Лиге чемпионов, в отличие от «пенсионеров».
По информации от инсайдера Фабрицио Романо, Хаверц уже подписал контракт с «Арсеналом». Клубы также оформили сделку и утрясли все юридические аспекты. Ожидается, что официальное объявление о трансфере выйдет совсем скоро.
Напомним, Хаверц ранее сообщил «Челси», что не будет продлевать свой контракт, который истекал летом 2025 года. Игроку пытались урезать зарплату, что не совсем устраивало Кая.
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