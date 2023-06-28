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Нванери может остаться в «Арсенале»

28 Июня 2023 • 09:57 Комментировать

Полузащитник «Арсенала» Этан Нванери всё ещё может остаться в команде Микеля Артеты, несмотря на интерес со стороны «Челси» и «Манчестер Сити». Ранее руководство не могло договориться с футболистом о новом контракте, но последняя надежда ещё не потеряна.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Этан сохраняет в голове сценарий, при котором останется в «Арсенале». «Челси» и «Манчестер Сити» проявляют серьёзный интерес, но ситуация пока ещё не разрешена.

Отметим, что Нванери в прошлом сезоне стал самым молодым игроком в истории АПЛ, появившись на поле в выездном матче против «Брентфорда» в возрасте 15 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
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