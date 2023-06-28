«Тоттенхэм» подписал звезду «Лестера»

Лондонский «Тоттенхэм» близок к тому, чтобы оформить свой первый трансфер в этом межсезонье. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «шпоры» полностью согласовали все условия сделки по переходу полузащитника Джеймса Мэддисона из «Лестера».

Источник сообщает, что за 26-летнего хавбека «Тоттенхэм» заплатит 45 миллионов евро компенсации. «Лестер» согласился на небольшую скидку в связи со своим вылетом в Чемпионшип.

Напомним, что на Мэддисона ранее также претендовал «Ньюкасл», но сам футболист предпочёл перейти именно в «Тоттенхэм». В прошедшем розыгрыше АПЛ Джеймс отметился 10 голами и 9 ассистами.