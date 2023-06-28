«Саутгемптон» оценил 20-летнего игрока в 50 миллионов

Руководство «Саутемптона» назвало сумму отступных за трансфер защитника Валентино Ливраменто, об этом рапортует The Athletic.

Согласно данным источника, в услугах 20-летнего футболиста заинтересован «Ньюкасл», который усиливается этим летом перед выступлением в Лиге чемпионов. «Святые» готовы продать Ливраменто «чёрно-белым», если за его трансфер предложат не меньше 50 миллионов фунтов.

«Ньюкасл», в свою очередь, считает это требование чересчур завышенным. «Сороки» готовы выделить на трансфер Валентино не более 15 миллионов.

В минувшем сезоне Ливраменто принял участие всего в двух матчах за «Саутгемптон».