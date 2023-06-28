«Бавария» готовит новое предложение по Кейну

Руководство мюнхенской «Баварии» продолжает предпринимать попытки заполучить в свои ряды нападающего Гарри Кейна, выступающего в чемпионате Англии за лондонский «Тоттенхэм».
Как информирует Sky Sport Germany, немецкий гранд готовит новое предложение по трансферу форварда, поскольку первое было отклонено английским клубом. Стоит отметить, что у «Баварии» есть предварительная договоренность с самим Кейном.
Ранее «Бавария» предлагала за Гарри 70 миллионов евро, однако получила отказ.
В прошлом сезоне Английской премьер-лиги нападающий стал вторым бомбардиром, записав на свой счет 30 забитых мячей.
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