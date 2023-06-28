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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» готовит новое предложение по Кейну

28 Июня 2023 • 08:19 Комментировать

Руководство мюнхенской «Баварии» продолжает предпринимать попытки заполучить в свои ряды нападающего Гарри Кейна, выступающего в чемпионате Англии за лондонский «Тоттенхэм».

Как информирует Sky Sport Germany, немецкий гранд готовит новое предложение по трансферу форварда, поскольку первое было отклонено английским клубом. Стоит отметить, что у «Баварии» есть предварительная договоренность с самим Кейном.

Ранее «Бавария» предлагала за Гарри 70 миллионов евро, однако получила отказ.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги нападающий стал вторым бомбардиром, записав на свой счет 30 забитых мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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