«Бавария» готовит новое предложение по Кейну

Руководство мюнхенской «Баварии» продолжает предпринимать попытки заполучить в свои ряды нападающего Гарри Кейна, выступающего в чемпионате Англии за лондонский «Тоттенхэм».

Как информирует Sky Sport Germany, немецкий гранд готовит новое предложение по трансферу форварда, поскольку первое было отклонено английским клубом. Стоит отметить, что у «Баварии» есть предварительная договоренность с самим Кейном.

Ранее «Бавария» предлагала за Гарри 70 миллионов евро, однако получила отказ.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги нападающий стал вторым бомбардиром, записав на свой счет 30 забитых мячей.