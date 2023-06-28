«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 млн евро за преемника де Хеа

Голкипер миланского «Интера» Андре Онана близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Как информируют журналисты Talksport, руководство манкунианского гранда готово заплатить за вратаря 50 миллионов евро. В ближайшее время «красные дьяволы» сделают соответствующее предложение «нерадзурри».

«МЮ» рассматривает Онана в качестве замены Давиду де Хеа. Испанский голкипер может покинуть манкунианцев в текущее трансферное окно.

Напомним, что Андре присоединился к «Интеру» летом прошлого года в статусе свободного агента. Его предыдущим местом работы был амстердамский «Аякс». В минувшем сезоне вратарь провел 41 поединок, в которых пропустил 36 мячей.