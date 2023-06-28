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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ибрагимович оценил трансфер Тонали в АПЛ

28 Июня 2023 • 07:32 Комментировать

Экс-нападающий «Милана» Златан Ибрагимович высказался касательно трансфера итальянского полузащитника Сандро Тонали в АПЛ. Хавбек пополнил ряды «Ньюкасла».

«У Сандро все получится в Премьер-лиге. Думаю, он готов к этому вызову. Но многое зависит от него самого. Тонали вырос в «Милане», но он еще может прогрессировать. В Англии у него все получится», - передает слова скандинава Football-Italia.

В минувшем сезоне Тонали принял участие в 48 поединках за миланский коллектив во всех турнирах. Полузащитник отметился двумя забитыми мячами и десятью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Златан Ибрагимович Сандро Тонали
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