Гранд Серии А начал работу над подписанием Адама Траоре

«Милан» планирует усилить атаку вингером Адама Траоре.

Испанский футболист доступен в качестве свободного агента, так как его контракт с «Вулверхэмптоном» подошёл к концу. Как стало известно инсайдеру Джанлуке ди Марцио, представители «Милана» связались с агентом Жорже Мендешем, представляющим интересы Траоре. Главный тренер «россонери» Стефано Пиоли одобрил приглашение 27-летнего игрока.

Адама Траоре принадлежал «Вулверхэмптону» с 2018 года, а вторую половину сезона-2021/22 провёл в «Барселоне» на правах аренды. В прошедшем сезоне вингер отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами в 34 матчах Английской премьер-лиги.