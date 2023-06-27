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«Манчестер Юнайтед» определился с приоритетным вариантом замены де Хеа

27 Июня 2023 • 23:57 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает приобрести голкипера «Интера» Андре Онана.

«Красным дьяволам» пока не удалось договориться о продлении истекающего контракта Давида де Хеа. По информации talkSPORT, в «Манчестер Юнайтед» хотят видеть своим новым основным вратарём Андре Онана, если испанец покинет клуб. Именно камерунец стал приоритетной целью для английского гранда. Предварительные переговоры по условиям потенциального трансфера уже состоялись.

Стоимость Андре Онана оценивается порталом Transfermarkt в 35 млн евро. В минувшей кампании 27-летний футболист провёл 41 матч за «Интер», пропустив 36 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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