«Милан» и «Челси» пока не согласовали стоимость трансфера Пулишича

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Милане».

Совсем недавно «россонери» согласовали подписание полузащитника «синих» Рубена Лофтуса-Чика, а теперь работают над трансфером Пулишича. Как сообщает в своём отчёте инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами уже ведутся, сам американец заинтересован в присоединении к «Милану», но стоимость трансфера пока не согласована. Гранд Серии А рассчитывает приобрести 24-летнего игрока дешевле, чем за предполагаемые ранее 25 млн евро.

Кристиан Пулишич провёл в общей сложности 145 матчей за «Челси», записав себе в актив 26 голов и 21 ассист.