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«Милан» и «Челси» пока не согласовали стоимость трансфера Пулишича

27 Июня 2023 • 23:48 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Вингер «Челси» Кристиан Пулишич может продолжить карьеру в «Милане».

Совсем недавно «россонери» согласовали подписание полузащитника «синих» Рубена Лофтуса-Чика, а теперь работают над трансфером Пулишича. Как сообщает в своём отчёте инсайдер Фабрицио Романо, переговоры между клубами уже ведутся, сам американец заинтересован в присоединении к «Милану», но стоимость трансфера пока не согласована. Гранд Серии А рассчитывает приобрести 24-летнего игрока дешевле, чем за предполагаемые ранее 25 млн евро.

Кристиан Пулишич провёл в общей сложности 145 матчей за «Челси», записав себе в актив 26 голов и 21 ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Челси Кристиан Пулишич трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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