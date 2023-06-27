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«Бавария» договорилась с Кейном слухи

27 Июня 2023 • 23:31 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» договорилась о переходе с нападающим лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейном.

По информации издания Bild, немецкий клуб договорился с форвардом о трансфере в летнее трансферное окно. Переговоры от лица футболиста вели его отец и брат. Как сообщается, теперь судьба громкого перехода в руках руководства «шпор».

Контракт 29-летнего футболиста с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 форвард принял участие в 49 играх во всех турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и пятью результативными передачами партнерам по команде.

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Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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