Жоржиньо остаётся в «Арсенале»

Полузащитник «Арсенала» Жоржиньо не планирует покидать клуб в летнее трансферное окно.

По информации агента Жоржиньо, футболист планирует остаться в «Арсенале» на следующий сезон, отвергая возможность перехода в «Лацио». Агент подчеркнул, что это решение не зависит от интересов или финансового бюджета клуба.

«Я могу подтвердить, что Жоржиньо очень счастлив в «Арсенале». В наших планах только «Арсенал» на следующий сезон. Никаких переговоров с «Лацио», – цитирует агента полузащитника футбольный инсайдер Фабрицио Романо.

Жоржиньо перешел в «Арсенал» в январе 2023 года. В минувшем сезоне он сыграл 41 матч, забил 3 гола и отдал 1 ассист.