​Анчелотти и «Эвертон» мирно урегулировали спор

Недавно стало известно о том, что Карло Анчелотти подал в суд на «Эвертон». Иск касался коммерческих договоров и соглашений. Теперь было объявлено мирном урегулировании вопроса между мерсисайдским клубом и итальянским тренером.

«Карло Анчелотти и футбольный клуб «Эвертон» достигли мирного урегулирования своего спора. Карло испытывает глубокое уважение и глубокую привязанность к болельщикам клуба и желает им всего наилучшего в будущем», - заявление от имени Анчелотти приводит в социальных сетях журналист Пол Джойс.

Карло Анчелотти тренировал «Эвертон» с декабря 2019 года по конец сезона 2020/2021.