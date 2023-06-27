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​Анчелотти и «Эвертон» мирно урегулировали спор

27 Июня 2023 • 21:06 Комментировать

Недавно стало известно о том, что Карло Анчелотти подал в суд на «Эвертон». Иск касался коммерческих договоров и соглашений. Теперь было объявлено мирном урегулировании вопроса между мерсисайдским клубом и итальянским тренером. 

«Карло Анчелотти и футбольный клуб «Эвертон» достигли мирного урегулирования своего спора. Карло испытывает глубокое уважение и глубокую привязанность к болельщикам клуба и желает им всего наилучшего в будущем», - заявление от имени Анчелотти приводит в социальных сетях журналист Пол Джойс.

Карло Анчелотти тренировал «Эвертон» с декабря 2019 года по конец сезона 2020/2021.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Карло Анчелотти
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