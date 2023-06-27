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Ковачич перешёл в «Манчестер Сити» официально

27 Июня 2023 • 20:11 Комментировать

Полузащитник Матео Ковачич официально перешел из «Челси» в «Манчестер Сити».  

«Горожане» объявили о подписании Матео Ковачича из «Челси», сообщив что хорват подпишет контракт на 4 года.

29-летний полузащитник провел последние 5 сезонов в «Челси», сыграв 221 матч и выиграв Лигу чемпионов, Лигу Европы, Клубный чемпионат мира ФИФА и Суперкубок УЕФА, а также получив награду «Игрок года» в «Челси» в сезоне 2019/20.

Ковачич заявил, что он в восторге от перехода в «Сити», где сможет продолжать развиваться под руководством тренера Пепа Гвардиолы. Он считает, что присоединяется к лучшей команде в мире.

«Это великолепный шаг для меня, и я не могу дождаться начала работы в «Сити», – цитирует Ковачича официальный сайт «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
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