Полузащитник Матео Ковачич официально перешел из «Челси» в «Манчестер Сити».

«Горожане» объявили о подписании Матео Ковачича из «Челси», сообщив что хорват подпишет контракт на 4 года.

29-летний полузащитник провел последние 5 сезонов в «Челси», сыграв 221 матч и выиграв Лигу чемпионов, Лигу Европы, Клубный чемпионат мира ФИФА и Суперкубок УЕФА, а также получив награду «Игрок года» в «Челси» в сезоне 2019/20.

Ковачич заявил, что он в восторге от перехода в «Сити», где сможет продолжать развиваться под руководством тренера Пепа Гвардиолы. Он считает, что присоединяется к лучшей команде в мире.

«Это великолепный шаг для меня, и я не могу дождаться начала работы в «Сити», – цитирует Ковачича официальный сайт «горожан».