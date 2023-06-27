​«Тоттенхэм» объявил о подписании вратаря

«Тоттенхэм» посредством своего официального сайта объявил о подписании голкипера Гульельмо Викарио. 26-летний футболист подписал со «шпорами» контракт сроком на пять сезонов. За лондонский клуб Викарио будет играть под номером 13.

Гульельмо Викарио пока не выступал за пределами родной Италии. Два последних сезона голкипер провёл в «Эмполи». В 71 матче за этот клуб Викарио пропустил 113 голов.

Напомним, что новым главным тренером «Тоттенхэма» недавно стал Анге Постекоглу. Прошлый чемпионат Англии команда завершила на восьмой позиции, поэтому в новом сезоне «шпоры» не выступят в еврокубках.