Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн вряд ли перейдет в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание The Athletic, «Манчестер Юнайтед» отказывается от покупки Гарри Кейна, поскольку в клубе уверены в том, что председатель «Тоттенхэма» Даниель Леви не согласится продать его этим летом.

Источник уточняет, что несмотря на это, внутри команды есть люди, близкие к ситуации, которые считают, что Леви может изменить свое решение и согласиться на продажу Кейна. Это вызывает некоторую надежду на перспективу перехода игрока в другую команду.

В минувшем сезоне Гарри Кейн сыграл 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.