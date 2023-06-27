Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Mundo Deportivo утверждает, что в услугах 26-летнего бразильца заинтересованы три представителя Английской премьер-лиги. На данный момент за хавбеком следят «Брайтон», «Ньюкасл» и «Астон Вилла».

Источник отмечает, что «Брайтон» уже провел предварительные переговоры с агентами игрока, однако сразу же столкнулся с проблемой. Сообщается, что оклад Мело в «Ювентусе» составляет 18 миллионов евро — это большая сумма для «чаек».

Напомним, в минувшей кампании Мело выступал за «Ливерпуль» на правах аренды. При этом он появился на поле только в одном матче Лиги чемпионов и не отметился голевыми действиями. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 15 млн евро.