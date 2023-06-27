«Тоттенхэм» старается подготовиться к уходу нападающего Гарри Кейна.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, «Тоттенхэм» уже с прошлого года планирует возможный уход Гарри Кейна и имеет готовый список потенциальных замен.

Рекрутинговая команда «шпор» активно работает над вариантами, включая как опытных нападающих, подобных Кейну, так и молодых талантов.

Вариантами также рассматривается использование уже имеющихся игроков в измененной или подобной системе. Например, Ришарлисон или Сон Хынмин могут занять место основного нападающего, а в команду могут быть привлечены молодые таланты для конкуренции.