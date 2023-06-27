Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн по-прежнему может перейти в мюнхенскую «Баварию»

По информации издания The Athletic, Гарри Кейн заявил о готовности перейти в «Баварию» на последних переговоров с главным тренером мюнхенского клуба Томасом Тухелем. Источник сообщает, что стороны теперь высказывают оптимистические прогнозы относительно достижения соглашения.

Также журналист Давид Орнштейн заявляет, что согласование личных условий между Кейном и «Баварией» не вызовет проблем.

В минувшем сезоне Гарри Кейн сыграл 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.