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Кейн заявил Тухелю, что хочет перейти в «Баварию» слухи

27 Июня 2023 • 18:52 Комментировать

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн по-прежнему может перейти в мюнхенскую «Баварию» 

По информации издания The Athletic, Гарри Кейн заявил о готовности перейти в «Баварию» на последних переговоров с главным тренером мюнхенского клуба Томасом Тухелем. Источник сообщает, что стороны теперь высказывают оптимистические прогнозы относительно достижения соглашения.

Также журналист Давид Орнштейн заявляет, что согласование личных условий между Кейном и «Баварией» не вызовет проблем.

В минувшем сезоне Гарри Кейн сыграл 49 матчей, в которых забил 32 гола и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Томас Тухель Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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