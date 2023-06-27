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Тен Хаг хочет подписать замену де Хеа слухи

27 Июня 2023 • 18:30 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Роль голкипера Давида де Хеа в «Манчестер Юнайтед» может существенно снизиться.

Как сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер, Давид де Хеа всё ещё может остаться в команде, но уже не в роли основного вратаря. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы кто-то другой занял его место.

На данный момент договор с де Хеа истекает 30 июня, и он до сих пор не согласился на последнее предложение контракта, которое существенно снизит его зарплату, продолжая размышлять над своими вариантами.

По информации источника, некоторое время назад была достигнута планка нового соглашения о снижении заработной платы де Хеа, но Эрик тен Хаг предпочел бы подписать нового первого вратаря.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Эрик тен Хаг
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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