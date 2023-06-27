Роль голкипера Давида де Хеа в «Манчестер Юнайтед» может существенно снизиться.

Как сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер, Давид де Хеа всё ещё может остаться в команде, но уже не в роли основного вратаря. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг хочет, чтобы кто-то другой занял его место.

На данный момент договор с де Хеа истекает 30 июня, и он до сих пор не согласился на последнее предложение контракта, которое существенно снизит его зарплату, продолжая размышлять над своими вариантами.

По информации источника, некоторое время назад была достигнута планка нового соглашения о снижении заработной платы де Хеа, но Эрик тен Хаг предпочел бы подписать нового первого вратаря.