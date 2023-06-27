​Суперклуб АПЛ может купить Мбаппе за рекордные деньги

Килиан Мбаппе недавно публично объявил о том, что продлевать контракт с «ПСЖ» он не будет. Слухи активно связывают француза с «Реалом», но на горизонте появляется ещё один клуб – «Ливерпуль». Футбольный агент Марко Кирдемир сообщил, что гранд Премьер-лиги Англии готов купить Мбаппе за рекордные деньги.

«На следующей неделе будут новости. У нас будут новости из Англии и Германии. «Ливерпуль» конкурирует с «Реалом» и хочет заплатить за Мбаппе целое состояние – около 300 миллионов евро», - сказал Кирдемир Marca.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Реал» может купить Килиана Мбаппе этим летом за 180-200 миллионов евро.

​Подписывай или уходи: «ПСЖ» ждёт решение Мбаппе