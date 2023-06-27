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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Суперклуб АПЛ может купить Мбаппе за рекордные деньги

27 Июня 2023 • 16:30 Комментировать

Килиан Мбаппе недавно публично объявил о том, что продлевать контракт с «ПСЖ» он не будет. Слухи активно связывают француза с «Реалом», но на горизонте появляется ещё один клуб – «Ливерпуль». Футбольный агент Марко Кирдемир сообщил, что гранд Премьер-лиги Англии готов купить Мбаппе за рекордные деньги.

«На следующей неделе будут новости. У нас будут новости из Англии и Германии. «Ливерпуль» конкурирует с «Реалом» и хочет заплатить за Мбаппе целое состояние – около 300 миллионов евро», - сказал Кирдемир Marca.

Ранее в прессе появилась информация о том, что «Реал» может купить Килиана Мбаппе этим летом за 180-200 миллионов евро.

Подписывай или уходи: «ПСЖ» ждёт решение Мбаппе

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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