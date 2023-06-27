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«Манчестер Юнайтед» планирует серьёзное сокращение зарплаты де Хеа слухи

27 Июня 2023 • 16:29 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Появились новые подробности переговорного процесса о продлении контракта вратаря «Манчестер Юнайтед» Давида де Хеа.

По информации журналиста Дэна Шелдона, испанец согласился на продление контракта только для того, чтобы руководство «красных дьяволов» отказалось от уже согласованного предложения. Сообщается, что первоначальное предложение привело бы к резкому сокращению зарплаты де Хеа до 375 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Новое предложение для Давида содержит ещё более низкую зарплату и не согласовано между сторонами.

Напомним, что Давид де Хеа выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. Текущий контракт вратаря с «манкунианцами» действует до 30 июня 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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