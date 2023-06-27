​«Ливерпуль» может купить звезду «Реала» - предложение принято

В летнее трансферное окно «Ливерпулю» важно усилить среднюю линию поля. Клуб уже подписал Алексиса Макаллистера и не собирается на этом ограничиваться. «Красные» настроены осуществить громкий трансфер, купив у «Реала» звёздного Федерико Вальверде.

Как сообщает Football365 со ссылкой на издание Nacional, «Ливерпуль» увеличил своё предложение по Вальверде с 70 до 90 миллионов евро. Президент «Реала» Флорентино Перес принял это предложение.

Отмечается, что 24-летний Федерико Вальверде может стать вынужденной жертвой «Реала», учитывая желание клуба подписать Килиана Мбаппе. При этом ранее уругваец говорил, что ни в коем случае не уйдёт из мадридского клуба.