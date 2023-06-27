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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн готов покинуть АПЛ и перейти в «Баварию»

27 Июня 2023 • 15:46 Комментировать (1)

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн открыт к тому, чтобы пополнить ряды мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Сэми Мокбела, англичанин согласится перейти в команду Томаса Тухеля, если немцы согласуют сумму трансфера с руководством «шпор». Ранее сообщалось, что иностранный клуб может купить Кейна за 100 миллионов евро. Это при том, что у игрока через год истекает контракт.

Источник сообщает, что Кейн изменил своё мнение насчёто того, что хочет остаться в Английской премьер-лиге и побить рекорд Алана Ширера по забитым голам в турнире. Гарри сейчас открыт к тому, чтобы перейти в «Баварию» и сражаться с командой за самые престижные трофеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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LMI
27 Июня 2023 в 15:56
Я думаю, чтот он уже не просто готов уйти, а прямо таки БЕЖАТЬ
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