Кейн готов покинуть АПЛ и перейти в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн открыт к тому, чтобы пополнить ряды мюнхенской «Баварии». По информации от журналиста Сэми Мокбела, англичанин согласится перейти в команду Томаса Тухеля, если немцы согласуют сумму трансфера с руководством «шпор». Ранее сообщалось, что иностранный клуб может купить Кейна за 100 миллионов евро. Это при том, что у игрока через год истекает контракт.

Источник сообщает, что Кейн изменил своё мнение насчёто того, что хочет остаться в Английской премьер-лиге и побить рекорд Алана Ширера по забитым голам в турнире. Гарри сейчас открыт к тому, чтобы перейти в «Баварию» и сражаться с командой за самые престижные трофеи.