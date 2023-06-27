«Ливерпуль» положил глаз на полузащитника «Ренна»

«Ливерпуль» хочет усилиться полузащитником «Ренна» Жереми Доку. По информации от L’Equipe, команда Юргена Клоппа видит в бельгийце очень перспективного футболиста на будущее.

Доку ещё в 2017 году был близок к тому, чтобы перейти в «Ливерпуль», но в итоге трансфер сорвался. Жереми успел провести уже три сезона в составе «Ренна» после перехода из «Андерлехта». В минувшем розыгрыше Лиги 1 полузащитник отметился 6 голами и 2 результативными передачами в 29 поединках.

Отметим, что 21-летний Доку к своим годам успел провести 10 матчей за взрослую сборную Бельгии. В этих играх футболист записал на свой актив по два гола и ассиста.