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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» согласится продать Кейна в «Баварию» только за 100 миллионов евро

27 Июня 2023 • 15:30 Комментировать (2)

Лондонский «Тоттенхэм» озвучил мюнхенской «Баварии» цену на своего нападающего Гарри Кейна, который является главной целью «красной машины» на усиление позиции форварда. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «шпоры» требуют за англичанина 100 миллионов евро.

Для «Баварии» Кейн стоит дешевле, чем для английских клубов. Конкуренты «Тоттенхэма» по Премьер-лиге могут приобрести Гарри только за 120 миллионов евро. Ранее ходили слухи, что «шпоры» отказались продавать Кейна в «Баварию» за 70 миллионов евро.

Напомним, в минувшем розыгрыше Бундеслиги Кейн отметился 30 голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
27 Июня 2023 в 16:45
ай нимчура удавица жэ.. А-ха-ха-ха! )))
LMI
27 Июня 2023 в 15:49
Неужели вольную получит?
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