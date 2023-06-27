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«Лестер» нацелился на вратаря «Манчестер Сити»

27 Июня 2023 • 15:18 Комментировать

«Лестер» намерен купить нового голкипера перед стартом нового сезона, который команда начнёт во втором дивизионе. По информации от журналиста The Telegraph Джона Перси, «лисы» нацелились на голкипера «Манчестер Сити» Зака Стеффена.

Источник сообщает, что «горожане» будут готовы продать американца этим летом на постоянной основе. Ранее Зак исполнял роль сменщика Эдерсона, но последний сезон Стеффен провёл на правах аренды за «Мидлсбро», который тоже выступает в Чемпионшипе.

Напомним, новым тренером «Лестера» стал Энцо Мареска, который ранее работал помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». В стане «горожан» итальянец как раз и познакомился со Стеффеном.

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Евро-Футбол.Ру,
Лестер Манчестер Сити Зак Стеффен трансферы футбола - лето 2023
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