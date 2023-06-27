Руководство «Лидса» рассматривает вариант с подписанием защитника «Ливерпуля» Натаниэлем Филлипсом.

По информации издания The Athletic, желание подписать футболиста «красных» не связано с назначением новых главного тренера и спортивного директора. Сообщается, что «Ливерпуль» намерен выручить за 26-летнего защитника, контракт которого действует до 2025 года, до 10 миллионов фунтов стерлингов.

Воспитанник «Ливерпуля» Филлипс с 2019 года провёл в футболке «мерсисайдцев» 29 матчей в рамках всех состязаний. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в четыре миллиона евро.